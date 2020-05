LAUSD avanza con los esfuerzos de educación a distancia para todos los niños de Los Ángeles

El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Austin Beutner, afirmó que casi todos los estudiantes del LAUSD ya tienen los recursos tecnológicos para participar en la enseñanza en línea.

En su informe el Beutner detalló que según las cifras actualizadas del Distrito, 96 % de los estudiantes de las escuelas públicas elementales han establecido contacto por internet con sus profesores, al igual que 98 % de los estudiantes de secundaria y preparatoria.

Los datos actuales muestran una mejorar favorable con lo señalado por Beutner el 30 de marzo, cuando informó que al menos 40.000 estudiantes, de los 120.000 que cursan preparatoria, habían registrado ausencias en sus clases en línea, y que 15.000 estaban totalmente ausentes.

WATCH: Superintendent Austin Beutner's Update to the School Community VEA: Mensaje del superintendente Austin Beutner a la comunidad escolar. Haga clic en el botón [CC] en el video si desea activar los subtítulos en español. https://t.co/rhge4QoL2r

Cuando Los Ángeles cerró todas sus escuelas debido a la pandemia del coronavirus el 13 de marzo, el LAUSD estimó que 50 % de sus estudiantes no tenían herramientas digitales como un computador o una tableta, y 25 % de las familias carecían de acceso a internet en sus hogares.

Como parte de la estrategia de enseñanza a distancia, el LAUSD invirtió cerca de 100 millones de dólares para suministrar computadores y tabletas a los estudiantes más pobres y pidió colaboración a las empresas proveedoras para que los vecindarios económicamente más necesitados recibieran internet de alta velocidad sin sobrecosto.

“La transición del salón de clases a internet representa un reto para todos los estudiantes y de manera especial para estos alumnos”, dijo Beutner.

El próximo 24 de junio cualquier alumno que quiera matricularse en los cursos de verano podrá hacerlo y los cursos incluirán temas como animación, ciencia ambiental, exploración espacial o música con clases de guitarra o ukelele en las que el distrito proporcionará los instrumentos gratuitamente.

All students are connected – let’s help them keep learning.

Todos los estudiantes están conectados – ayudemos a que sigan aprendiendo. @Fender pic.twitter.com/DtMjuCAbYD

— Austin Beutner (@AustinLASchools) May 11, 2020