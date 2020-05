¿Y la salud?: Campeón de la Serie Mundial “bombardea” con preguntas sobre plan del béisbol

El relevista Sean Doolittle alzó la voz con dudas sobre los temas que más afectan a peloteros

El pitcher Sean Doolittle, relevista de los Nationals de Washington, actuales campeones de la Serie Mundial en las Ligas Mayores, abrió la discusión en las redes sociales sobre las versiones periodísticas que salieron a la luz respecto al plan de reanudación del béisbol, el cual considera iniciar la temporada 2020 en el fin de semana del 4 de julio próximos.

El relevista, quien es partidario del intercambio de ideas, cuestionó que todo lo trascendido a lo largo del día omite la parte esencial del tema y por lo que se ha provocado la parálisis, no solo del béisbol, sino del deporte en general a causa del coronavirus.

A través de un hilo en Twitter, el cerrador de los Nationals escribió una serie de preguntas y reflexiones enfocadas a la integridad de los peloteros.

Bear with me, but it feels like we've zoomed past the most important aspect of any MLB restart plan: health protections for players, families, staff, stadium workers and the workforce it would require to resume a season. Here are some things I'll be looking for in the proposal… — Obi-Sean Kenobi Doolittle (@whatwouldDOOdo) May 11, 2020

“Parece que hemos pasado por alto el aspecto más importante de cualquier plan de reanudación de las Ligas Mayores: la protección de la salud de los jugadores, las familias, el personal, los trabajadores del estadio y la fuerza de trabajo que se necesitaría para reanudar una temporada”, argumentó. ¿Con qué frecuencia haremos pruebas para adelantarnos a una posible propagación y mitigar el mayor riesgo posible?”.

So how many tests do we need to safely play during a pandemic? And not just tests for players. Baseball requires a massive workforce besides the players; coaches, clubhouse staff, security, grounds crews, umpires, gameday stadium staff, TV & media…we need to protect everyone. — Obi-Sean Kenobi Doolittle (@whatwouldDOOdo) May 11, 2020

Doolittle enfatizó en el tema de los posibles daños secundarios y las afectaciones que pudieran resultar permanentes en caso de contagiarse, como problemas respiratorios, renales, intestinal o hepáticos, así como mal funcionamiento neurológico, coágulos de sangre y accidentes cerebrovasculares.

Hopefully these concerns will be addressed in MLB's proposal, first and foremost: 1) what's the plan to ethically acquire enough tests? 2) what's the protocol if a player, staff member, or worker contracts the virus? We want to play. And we want everyone to stay safe. — Obi-Sean Kenobi Doolittle (@whatwouldDOOdo) May 11, 2020

“Esperemos que estas preocupaciones se aborden en la propuesta de MLB, en primer lugar: 1) ¿Cuál es el plan para adquirir éticamente suficientes pruebas? 2) ¿Cuál es el protocolo si un jugador, miembro del personal o trabajador contrae el virus? Queremos jugar. Y queremos que todos estén a salvo”, concluyó.

Te recomendamos:

El coronavirus también se lleva el Clásico Mundial de Béisbol de 2021