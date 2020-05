Atala Sarmiento rompe el silencio sobre rumor de su regreso a TV Azteca

Atala Sarmiento se mudó a España hace algunos meses después de la cancelación de “Intrusos” en Televisa. La periodista de espectáculos había salido de TV Azteca y “Ventaneando” después de no llegar a un acuerdo con la televisora con su contrato.

En días recientes se había rumorado que Sarmiento regresaría a la televisora del Ajusco para la conducción de la nueva temporada de “La Voz” algo que la estrella niega rotundamente.

“Por segunda vez me veo en la necesidad de desmentir que seré la presentadora de ‘La Voz Azteca,’” escribió en Twitter.

“No he estado en conversaciones, ni negociaciones, con ningún ejecutivo de TV Azteca. Seré contundente: Gracias por la atención pero ya estaría bien que busquen otra cara para ese rumor“.

— Atala Sarmiento (@AtaSarmi) May 13, 2020