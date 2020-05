Mike Trout confiesa su admiración por los peloteros dominicanos de Ligas Mayores

Albert Pujols, Juan Soto, Fernando Tatis, Ronald Acuña y Vladimir Guerrero figuran entre sus jugadores favoritos

En los años recientes, el nombre de Mike Trout se ha erigido como la gran figura estadounidense en el béisbol de las Ligas Mayores al grado de convertirse no solo en el pelotero mejor pagado de la historia de la ‘Gran Carpa’, sino de todos las ligas deportivas profesionales en los Estados Unidos, por lo que su carrera se ha convertido en una referencia en muchos sentidos.

Pero a pesar de ser el centro de atención en el mejor béisbol del mundo, el jardinero de los Angels de Los Ángeles confesó su admiración por los peloteros dominicanos que militan en Las Mayores, desde alguien tan cercano como su compañero y amigo Albert Pujols, hasta las jóvenes promesas quisqueyanas como Juan Soto, Fernando Tatis, Ronald Acuña y Vladimir Guerrero Jr.

“Aprendo cosas nuevas de Albert todos los días, en especial su motivación de seguir jugando, él está llegando al final de su carrera y es un ejemplo para mí”, aseguró Mike Trout. “Él me abrió el camino y me guió durante el proceso… Ha sido una gran influencia para mí, me ha enseñado muchas cosas, Albert es un extraordinario jugador, pero es todavía una mejor persona”, agregó en entrevista para el periodista Yancen Pujols en su canal de YouTube.

Asimismo, el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, manifestó su reconocimiento por las figuras emergentes del béisbol dominicano en Ligas Mayores como Juan Soto (Nationals de Washington), Fernando Tatis (Padres de San Diego), Ronald Acuña (Braves de Atlanta) y Vladimir Guerrero (Blue Jays de Toronto).

“Me encanta la energía que llevan al terreno. Eso es lo más importante para mí, verlos divertirse y sonreír”, reconoció Trout. “Me gusta la alegría y la emoción que ofrecen a los aficionados”, agregó.

En cuanto a Vladimir Guerrero hijo, el ocho veces nominado al Juego de Estrellas le auguró un futuro promisorio en las Ligas Mayores. “Es una locura, ver cómo ha crecido, tiene unos zapatos muy grandes que llenar, pero me quito el sombrero ante él, será muy divertido verlo en los próximos años”, afirmó.

