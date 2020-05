Los acusa de mercenarios: Gobernador de Illinois pide a peloteros no anteponer su beneficio económico al béisbol

El gobernador del estado de Illinios, J.B. Pritzker señaló a los peloteros de Ligas Mayores de no ser más flexibles en sus pretensiones económicas de cara a la temporada 2020 y con ello comprometer el regreso del béisbol a los parques de pelota.

En medio del peor momento de la pandemia en Illinois, con más de 4 mil casos en un día, alrededor de 83 mil acumulados y 3 mil 601 fallecimientos por COVID-19, el gobernador Pritzker se dio tiempo de opinar acerca del futuro del deporte.

Illinois governor @JBPritzker said Tuesday that he's "disappointed in many ways that [MLB] players are holding out for these very, very high salaries and payments" amid the coronavirus pandemic https://t.co/CSz5eHPEOR

— Sports Illustrated (@SInow) May 13, 2020