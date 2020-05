El padre de Khabib Nurmagomedov, el peleador más temido del mundo, lucha por su vida

Luego de que el UFC apenas reinició actividades con una función el sábado y otra el miércoles, la atención en las artes marciales mixtas rápidamente se enfoca en Rusia, donde el padre de una súper estrella del octágono lucha por su vida.

Abdulmanap Nurmagomedov, padre del temible peleador ruso Khabib Nurmagomedov, se encuentra en coma en un hospital de Moscú, de acuerdo con múltiples reportes.

Dana White, presidente del UFC, dijo el miércoles en su cuenta de Twitter que el padre del invicto campeón de peso ligero “es un verdadero artista marcial que vive una vida de orgullo, honor y respeto. Él ha instalado esos mismos valores en su hijo”.

Y agregó White: “Sé lo cercano que Khabib es de su padre y estoy triste de escuchar acerca de su actual condición. Mis pensamientos están con Abdulmanap y la familia Nurmagomedov mientras él sigue peleando”.

Incluso Conor McGregor, quien ha sostenido a través de los años una agresiva y violenta rivalidad con Khabib, envió un mensaje de apoyo.

Nurmagomedov, ganador de 28 peleas consecutivas, derrotó a McGregor en 2018 en un evento accidentado.

“Rezando por la recuperación de Abdulmanap Nurmagomedov. Un hombre responsable por más campeones del mundo, a través de múltiples disciplinas de combate, de lo que incluso conocemos. ¡Un verdadero artista marcial! Muy triste de saber sobre la noticia esta noche. Rezando por la familia Nurmagomedov”, publicó el irlandés en su cuenta de Twitter.

RELACIONADO: Empresarios árabes ofrecen $85 millones de dólares a Khabib para una pelea con Mayweather

Un reporte de la publicación rusa RT indica que el Abdulmanap, de 57 años, fue hospitalizado en abril con síntomas de neumonía en Dagestan, donde vive, y que dio negativo de COVID-19. Pero recientemente su salud se ha deteriorado y por esa razón fue trasladado a un hospital militar en la capital rusa.

El padre de Khabib lo ha guiado a triunfar en las MMA como su entrenador y también ha estado con él fuera del gimnasio, como cuando fueron recibidos por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en 2019 tras el más reciente triunfo de Khabib en contra de Dustin Poirier.

‘Convincing victory’: Vladimir #Putin congratulates #Khabib Nurmagomedov on #UFC 242 win as the two meet in the capital of #Dagestan

via @rtsportnews pic.twitter.com/408oXNM5Zy

— RT (@RT_com) September 13, 2019