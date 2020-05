Horóscopo de El Niño Prodigio 14 de mayo de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del zodiaco

03/21 – 04/19

Tú pensabas que a esta fecha ya ibas a poder hacer ese viaje que venías postergando, pero te tocará programar nuevamente otra fecha. No te desanimes, recuerda que todo lo que estamos haciendo es por un bien común. Estos cambios serán buenos también para ti.

04/20 – 05/20

La confianza no se puede recuperar de un momento a otro y esa persona que está tratando de disculparse contigo tendrá que pasar por muchas pruebas antes de que vuelvas a creer en lo que dice. Si te das cuenta que se lo merece, entonces sé más flexible.

05/21 – 06/20

El amor será el tema del día. Si tienes una pareja, entonces las cosas resultarán mejor debido a un acuerdo al que llegarán. Si estás soltero, entonces verás que comenzarás a superar los viejos rencores que no te dejan avanzar. Todo irá mejorando poco a poco.

6/21 – 7/20

Será un buen momento para comenzar a recuperar esa confianza que tenías en ti mismo. Te estás creando muchas limitaciones en tu cuerpo y mente. Si piensas que puedes hacer algo y lo crees, entonces lo harás. Pon la voluntad que siempre muestras y verás.

07/21 – 08/21

No puedes esperar que el amor y la felicidad aparezcan mágicamente. Tienes que esperarlos en cada romance, hasta que, finalmente, se hagan presentes. Mientras tanto disfruta de esa libertad que tienes. Si estás en pareja, entonces todo estará marchando muy bien con tu amorcito.

08/22 – 09/22

Hoy será un buen día para usar el tiempo extra que tienes y conectarte con amigos o familiares. Organiza una videollamada por WhatsApp o por Zoom, prepárate con una buena copita de vino y ponte al día con ellos. Verás que eso relajará tu mente.

09/23 – 10/22

10/23 – 11/22

Cuida tus impulsos cuando tengas que comunicarte con alguien sobre algún asunto laboral. En estos momentos no conviene que tu carácter gobierne tus decisiones. Recuerda que hay personas que están pendientes de eso para evaluarte.

11/23 – 12/20

Hoy sentirás ganas de arreglar tu imagen solo porque sí. No hay un motivo especial, pero desearás verte lindo o linda, aunque sea para tirarte una foto y compartirla con los demás. Tu buena energía te hará poseedor un atractivo especial. ¡Disfrútalo!

12/21 – 01/19

Por suerte comenzarás a ver la realidad tal cual es. Te darás cuenta de que no has estado actuando de forma correcta en estos últimos tiempos y no es tarde para cambiar aquello en lo que te has equivocado. Este será un muy buen momento para iniciar. No lo dudes.

01/20 – 02/18

No confíes ciegamente en los compañeros de grupo que recién conoces, mejor manifiéstate reservado en tus opiniones. Alguien se está mostrando de una manera que no es, ya descubrirás de quien se trata. Cuidado!

02/19 – 03/20

Tú posees todas las cualidades necesarias para destacarte en lo que haces. Asegúrate de dar el máximo en cada actividad que desarrolles, sobre todo en lo referido al ámbito laboral. Así tendrás paz espiritual y los resultados que obtengas serán los esperados.

