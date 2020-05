“Quiero pelear con Tyson”: Evander Holyfield acepta que va por “Iron Mike” en su regreso

Ya lo reconoció: Evander Holyfield hizo público su deseo de tener una pelea de exhibición contra Mike Tyson en su regreso a los cuadriláteros.

Hace unos días The Real Deal reveló en Instagram que volvería a subir al ring para peleas a beneficio; el anuncio llegó sólo unos días después de que Tyson hiciera lo mismo en sus propias redes, por lo que desde ese momento muchos fanáticos empezaron a pedir un combate entre ellos.

Hoy ya estamos un paso más cerca de ver el sueño de muchos hecho realidad, ya que Holyfield confirmó las sospechas y aceptó que sí quiere un combate con “Iron Mike”.

“¡Yo haría eso! Sí, quiero pelear con Mike Tyson. Estoy abierto y sé que quiero hacerlo bien a los 57 años. Definitivamente puedo manejarlo. Pero Mike también tendría que querer hacerlo“, aseguró en entrevista para The Sun.

