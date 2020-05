Ya han muerto más de 300,00 personas por COVID-19 en el mundo

Más de 300,000 personas han muerto hasta el jueves en todo el mundo por el coronavirus, según las últimas cifras de la Universidad Johns Hopkins.

También se han registrado más de 4,4 millones de casos, según el recuento de la universidad, que informa que la pandemia se extiende a 188 países o regiones.

El número real de casos confirmados y el número de muertes pueden ser mucho mayores, dadas las diferentes formas en que las naciones cuentan y publican sus informes.

El panel de control de CSSE de Johns Hopkins informa 1.41 millones de casos en EEUU y 85,489 muertes a la 1:32 p.m. el 15 de mayo.

Se estima que Estados Unidos podría llegar a 1.5 millones de casos el martes de la próxima semana.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, reportaron cerca de 1.4 millones de casos en total (20,869 nuevos) y 83,947 muertes (1,701 nuevos) el 14 de mayo.

Updated on May 13: Reported U.S. cases of #COVID19 are now close to 1.4 million. 28 states report 10,000+ cases. New interactive charts show cases by race and ethnicity: https://t.co/wiuFBKR3Uh pic.twitter.com/iK7rNrRnh1

— CDC (@CDCgov) May 13, 2020