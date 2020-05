Así lucía Anahí a los 10 años ¡Está irreconocible!

La cantante y actriz ha tenido una gran trayectoria en el espectáculo, mira lo mucho que ha cambiado

Anahí es una de las actrices y cantantes que pese a no estar muy activa en el espectáculo ha logrado mantener a sus fanáticos al pendiente de cada cosa que comparte sobre su vida. Y es que la ex RBD actualmente presume de ser una de las mamás más felices que hay por lo que no está en sus planes volver a llenar los grandes escenario.

Sin embargo su exitosa vida inició en la pantalla chica, pues desde que tenía 3 años ha estado al frente de las cámaras. Desde el programa Chiquilladas llegó a los corazones de todos y se proclamó como la promesa infantil (que se transformaría en juvenil).

Lo cierto es que Anahí fue todo un fenómeno en México desde que era niña. Durante muchos años fue la imagen de la Pepsi Cola y el tema “Te doy un besito” cerraba diariamente la programación infantil en Televisa. Poco a poco consolidó su carrera y era elegida para todos los proyectos.

Poco después de cumplir los 11 años fue elegida para interpretar el tema “Mensajero del señor”, canción que fue dedicada al Papa Juan Pablo II durante su visita a México y en 1995 participó en Alondra, producción que la hizo conocida internacionalmente. Nueve años después estaría grabando el proyecto que le cambiaría la vida: Rebelde.

Su cambio físico

Actualmente Anahí luce muy diferente a cómo se veía en su infancia, basta con ver una vieja fotografía en donde tenía 10 años para notarlo. Corría el año 1992 y ella posaba muy contenta para la cámra. En la imagen la pequeña actriz luce un conjunto morado, haciendo evidente que siempre se mostró muy fashionista.

Su aspecto físico es algo que siempre ha dado de qué hablar, pues tras enfrentar problemas de anorexia su imagen se empezó a deteriorar. En ese entonces tenía 20 años y apenas iba a filmar la telenovela Clase 406.

La cantante llegó a pesar 35 kilos y sus visitas a centros médicos y psicólogos eran la noticia del momento, pero sin duda el momento más trágico de su vida llegó a mediados del 2001, cuando fue trasladada de emergencia a un hospital en donde su corazón se detuvo durante ocho segundos.

Afortunadamente Anahí logro superar todos sus problemas y para 2004 ya estaba lista para triunfar de la mano del productor Pedro Damián. Así ha sido la vida de la cantante; con algunos problemas pero sin duda, llena de éxitos.