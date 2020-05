Eddy Reynoso “amenaza” a Andy Ruiz para convertirlo en campeón

Su nuevo entrenador le dijo que no perderá el tiempo con él

Eddy Reynoso, el nuevo entrenador del excampeón de los pesados Andy Ruiz, habló sobre lo que espera de su nuevo pupilo y hasta dónde pueden llegar trabajando juntos.

Eddy Reynoso se echó un buen desafío. Entrenar a Andy Ruiz no parece una tarea facil. ¿Qué cambios podríamos ver en Andy con Reynoso? Lo analizamos. https://t.co/DMR0NIFTdC — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) May 14, 2020

En una entrevista con Box Azteca, el mejor entrenador de boxeo en el 2019 explicó que trabajará mucho con el mexicoamericano, que lo pondrá a usar la cintura y a cortar el ring, ya que tiene una altura muy corta para la categoría en la que pelea y debe trabajar en estrategias que equilibren eso.

“Creo que le puede ganar a quien sea con una buena preparación, con una buena estrategia y con disciplina”, comentó el también entrenador de “Canelo” Álvarez y Ryan García.

🚨🔥 Andy Ruiz se une al equipo del Canelo Álvarez. El ex-campeón del boxeo, Andy Ruiz cambia de entrenador, ahora estará bajo el mando de Eddy Reynoso, coach del Canelo, Óscar Valdez, Ryan Garcia y Julio César Martínez. Gran campo de entrenamiento se ha formado con los Reynoso. pic.twitter.com/CuOAxRjolA — Fighters Magazine (@FightersMagz) May 5, 2020

Sobre el alcance que pueden tener trabajando juntos, adelantó que no hay límite y confía en que el pugilista podrá recuperar el título que perdió hace unos meses contra el británico Anthony Joshua.

“(Ruiz) Ya probó que le puede ganar a uno de los mejores boxeadores que hay en ese peso y creo que le puede ganar a cualquiera“, añadió.

🤝"PODEMOS HACER UN GRAN EQUIPO"#BoxeoxFOX Eddy Reynoso, entrenador de 'Canelo' Álvarez, quiere regresar a Andy Ruiz al reinado en el boxeo…https://t.co/bSAkK7KMef — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 10, 2020

Eso sí, advirtió que para conseguirlo necesitará que Ruiz, quien tiene fama de fiestero e indisciplinado, se comprometa realmente, algo que ya le advirtió personalmente.

“Fui realmente tajante. A mi me gusta trabajar con boxeadores que tengan disciplina. No me gusta estar perdiendo el tiempo. No me gustaba perder cuando no tenía un nivel o un prestigio y ahorita tengo algo que cuidar, porque me ha costado llegar hasta donde estoy. A mí me gusta trabajar con gente disciplinada. Lo único que le pedí que pusiera todo de su parte y que se disciplinara. No sé si es un boxeador indisciplinado porque ya ha sido campeón del mundo”, finalizó.