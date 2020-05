Encuentran a cinco niños en el remolque de una pick up, sin agua ni ventilación y con temperaturas de 100 grados

Oficiales del Departamento del Sheriff de San Bernardino detuvieron a una pick up que tenia un remolque de madera después de recibir la denuncia de una persona que alegó haber visto a los niños dentro del remolque en una parada de descanso de la Interestatal 40.

Los oficiales detuvieron a la camioneta en la Avenida Bailey y la Calle J en Needles el pasado miércoles y al hacerlo encontraron a cinco menores de entre 1 y 13 años en el interior del remolque de madera.

Los menores estaban sin protección de seguridad, sin agua y sin ventilación bajo temperaturas que rondaban los 100 grados F.

Five children were found unrestrained in a makeshift crate in the bed of a truck in Needles; 3 subjects in custody https://t.co/X7JxOr23s2

— SBCSD Colorado River Station (@CORiverStation) May 13, 2020