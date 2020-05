La telenovela que salvó a Telemundo de la quiebra, según Elizabeth Gutierrez, la esposa de William Levy

El futuro de Telemundo dependía del éxito de una telenovela

Elizabeth Gutiérrez realizó una entrevista vía Instagram en donde habló de su experiencia en la telenovela “El Rostro de Analía” que realizó en el año 2012. La esposa de William Levy confesó que Telemundo no la querían en el personaje principal ya que tendría el reto de hacer dos papeles, una buena y una mala.

“Fue un reto definitivamente porque no querían apostar por mí. Creían que podía hacer la buena pero no la mala y ellos decían ‘sí de buena la hace muy bien pero de mala no creo’ e irónicamente fue el personaje que más gustó“, dijo la actriz. “Entonces fue muy satisfactorio que pude de cierta manera callar bocas porque no creían a lo mejor que yo podía hacer esa personalidad doble.”

Además de poder demostrar que si pudo con el paquete de hacer un doble personaje, Gutiérrez también dijo que la cadena latina dependía que el proyecto tuviera éxito.

“De esta novela dependía mucha gente. Iban a cerrar el canal si esta novela no funcionaba“, aseveró. “Gracias a Dios nos fue muy bien. Fue la novela que más se vendió ese año y por muchos años más en todo el mundo y todavía me recuerdan mucho por Analía más que por cualquier otra novela”.