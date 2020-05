¿Pensando en el retiro? Nico Castillo confesó que tiene miedo de jugar futbol

El chileno sufrió una trombosis que lo apartó de las canchas

Luego de sufrir una trombosis por la que estuvo en riesgo su vida, Nicolás Castillo continúa con su recuperación en casa, lejos de su familia y pensando cómo será su regreso a las canchas luego de la pandemia del coronavirus.

El futbolista chileno es claro en lo que quiere, a pesar del temor que tiene por volver a lesionarse, tiene el deseo de continuar con su carrera.

“Nunca me pasó por la cabeza dejar el fútbol, pero sí que me va a costar demasiado volver porque fueron momentos difíciles. Hoy, me da miedo volver y que me pase otra cosa. Hoy día, le doy más valor a la vida, a cuidarme, porque estuvo difícil”, dijo el andino en entrevista para Radio Pauta.

Apenas hace unos días, Castillo volvió a trabajar con el balón, como parte del proceso de rehabilitación que tiene, y aunque ha sido difícil, trabaja en lo físico y mental para recuperarse.

“Fue como empezar de cero. No tenía músculos, no tenía coordinación. Estuve tanto tiempo en una camilla que al momento de pisar me daba la corriente en la planta del pie”, expresó.

También aprovechó para agradecer los detalles que Miguel Herrera ha tenido con él, pues además de ser su técnico en América, se ha convertido en un buen consejero.

“Miguel me ha sorprendido bastante. Se ha portado muy bien, yo estoy solo en México, sin mi familia. Ha sido una especie de padre porque siempre estamos conversando de futbol o familia. No en todos los equipos se encuentran técnicos así. Siempre voy a estar agradecido con él”, concluyó.