PETA denuncia: los “mercados mojados” que pueden ser el origen del COVID-19 siguen abiertos en Asia

Un estremecedor video de PETA denuncia cómo se mantienen abiertos an Asia los mercados donde se sacrifican animales y corre la sangre. En uno de ellos en China, se cree que surgió el nuevo coronavirus

Aunque la pandemia de coronavirus continúa, y suma ya más de 4.5 millones de casos confirmados y más de 300,000 muertes en todo el mundo, los llamados “mercados “mojados” o “húmedos” de animales que son comunes en muchos países, continúan abiertos, pese a las sospechas de que en uno de estos mercados puede haberse originado el nuevo coronavirus que causa COVID-19.

Para entender el origen del nombre de estos mercados, basta con fijarse en sus suelos, empapados de agua. Y es que el calificativo responde al derretimiento del hielo que se utiliza para conservar los distintos productos que se comercializan, pero también a la constante práctica de los comerciantes de limpiar sus puestos con agua, ya sea por los desechos generados por animales vivos o muertos, y otro tipo de productos, informó BBC Mundo.

Y es por eso que son una preocupación sanitaria.

PETA publicó nuevas imágenes grabadas en video en las últimas semanas, que muestran esos mercados sucios de animales vivos, llenos de perros, murciélagos, monos, civetas y serpientes, que todavía operan en China, Indonesia, Vietnam, Camboya, Filipinas y Tailandia.

Meses después del comienzo del brote de COVID-19, los investigadores de PETA Asia observaron suciedad, sufrimiento y muerte en casi una docena de otros mercados de animales en otras partes de Asia.

A pesar del número creciente de enfermos y muertos por la pandemia, del pedido de prohibición de dichos mercados por los líderes mundiales y la permanente importancia de aplanamiento de la curva, estos mercados siguen operando como siempre.

La organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) está utilizando el video para renovar su llamado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y pedir el cierre de los mercados de animales vivos en todo el mundo, incluidos los cientos que aún operan en Estados Unidos.

“La próxima pandemia mortal es inevitable mientras los mercados llenos de animales enfermos y estresados sigan abiertos”, señaló la presidenta de PETA Ingrid Newkirk, en un comunicado. “PETA les está pidiendo a los funcionarios de gobierno que cierren estas placas de Petri que originan pandemias”.

PETA señala que los brotes de gripe porcina, gripe aviar, VIH, fiebre aftosa, enfermedad de la vaca loca y otras enfermedades, también han surgido de la captura, cría y sacrificio de animales para comida.

Y la organización de PETA Asia ha pedido a los ministros de salud de China, Indonesia, Tailandia y otros países asiáticos que cierren los “mercados húmedos”, pero aún no ha recibido respuesta de ninguno de ellos.

Coronavirus: qué son los “mercados mojados” y por qué son una preocupación sanitaria para la OMS