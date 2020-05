Vince McMahon es genio y figura: una vida llena de escándalos y una cuenta bancaria de más de $2,100 millones

El popular Mr. McMahon: se le puede acusar de muchas cosas, pero no de ser alguien sin compromiso con su empresa. Ha sido de todo: promotor, anunciador, actor y luchador, y claro, también dueño pues es el co-fundador de World Wrestling Entertainment Inc. Actualmente es presidente, director ejecutivo y máximo accionista de la WWE.

Vince McMahon es uno de los empresarios deportivos más exitosos del mundo, un absoluto genio que desarrollo una genial narrativa alrededor de la lucha libre y la convirtió en uno de los espectáculos más populares de Estados Unidos y el mundo entero.

Pero ¿cómo llegó a donde está?

McMahon nació en North Carolina y estaba destinado a ser un pandillero violento más, sin embargo, una educación militar lo sacó de las calles y con el paso del tiempo siguió los pasos de su padre, a quien no conoció hasta los 12 años de edad: Vincent J. McMahon, era promotor de Capitol Wrestling Corp. Y posteriormente propietario de la entonces World Wide Wrestling Federation.

Vince se convirtió en una fuerza dentro de la empresa de su padre, primero anunciador, posteriormente comentarista de Tv y acabó por tomar posesión de la empresa, compró el coliseo donde se realizaban las funciones y comenzó una expansión imparable por todo el mundo hasta el monstruo que es ahora.

Creador de personajes legendarios como André del Gigante o Hulk Hogan, McMahon revolucionó la lucha libre en los Estados Unidos.

McMahon ha estado envuelto en cualquier cantidad de escándalos que muchas veces ha enmarcado en bizarros pasajes narrativos de la WWE, como serle infiel a su esposa en silla de ruedas con una de las luchadoras de la empresa como parte de un evento de Wrestlemania o despedir a un luchador el de de su boda.

Uno de los peores pasajes en la historia de la WWE fue cuando, luego de un accidente en un helicóptero del luchador Owen Hart que le costó la vida, McMahon decidió continuar con la función a pesar del desconcierto de asistentes, comentarista y televidentes.

En 1993, estuvo envuelto en un escandallo que casi lo lleva a la cárcel, pues fue acusado de distribuir esteroides entre los luchadores de su empresa de forma sistemática. Solo lo salvaron 5 millones de dólares invertidos en abogados y algunas grietas en el proceso.

