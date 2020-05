Arrestado un hombre borracho que mató a un joven latino en un accidente de barco

Los oficiales de Miami arrestaron a un hombre de 32 años el viernes acusándolo de navegar bajo la influencia cuando estuvo involucrado en un accidente que dejó a Diego Becerra, de 28 años, muerto.

De acuerdo con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Floria, Brian K. Hodges huyó después de que su barco de 23 pies se estrellara con otra embarcación de 27 pies el martes por la noche en la bahía de Biscayne.

Te puede interesar: Una pandilla de Miami obliga a sus nuevos miembros a apuñalar a personas por la calle

Official @MyFWC @MyFWClife news release on the charges of the now jailed Brian Hodges, 32, who they say is responsible for the death of Diego Becerra, 28. @wsvn pic.twitter.com/bhocNbRg5U

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) May 15, 2020