Cardi B canta totalmente en español junto al reguetonero Anuel AA con el “remix” de “La bebé”

View this post on Instagram

“LA BEBE REMIX” @iamcardib @papasecreto @blackjonaspointelnegro @liroshaqelsofoke 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🥛🥛🥛🥛🥛🥛🥛🥛 REPUBLICA DOMINICANAAAAAAAAA