La otra frontera, una peligrosa travesía por el mar a la que muchos migrantes se arriesgan

La frontera de Estados Unidos no sólo es terrestre. También existe la marítima y es mucho más extensa, menos vigilada y por ello aprovechada para el tráfico de drogas y para el contrabando de migrantes indocumentados.

Además de las 1,951 millas limítrofes con México y de las 5,557 millas con Canadá (incluyendo la franja de Alaska), la otra frontera cuenta con 12,479 millas de línea costera.

Las principales rutas marítimas utilizadas por los polleros son por el mar del Caribe para tratar de llegar a la costa de Florida y por el océano Pacífico hacia a California.

En los últimos meses la ruta del Pacífico ha experimentado un incremento en el número de incidentes registrados por los agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego encargados de impedir que las pangas y lanchas que zarpan de las costas mexicanas de Baja California lleguen a las playas californianas.

En los últimos siete meses correspondientes al año fiscal 2020, se han reportado 142 casos que derivaron en la detención de 540 migrantes, la incautación de 57 embarcaciones y el decomiso de 6,642 libras de droga.

En comparación, durante todo el año fiscal del 2019, fueron 194 incidentes, 660 detenidos y más de 19,000 libras de droga confiscada.

Un video promocional de la Patrulla Fronteriza muestra las acciones de vigilancia que llevan a cabo sus agentes en la zona del Caribe y el peligro al que se exponen los migrantes que navegan por una de las rutas marítimas para el contrabando de personas.

Xavier Morales, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector Ramey, que abarca las regiones de Puerto Rico e Islas Vírgenes, publicó el video de menos de dos minutos de duración con el título: Un equipo. Una pelea. La otra frontera.

Un fragmento del video muestra el momento cuando aproximadamente 20 migrantes empiezan a nadar desesperados hacia la playa luego de que la lancha en la que viajaban quedó a la deriva.

También presenta imágenes de embarcaciones captadas desde el aire por la unidad de Operaciones Marítimas y Aéreas (AMO) e incluye una escena en visión infrarroja de la detención de dos hombres que son encañonados por agentes de la Patrulla Fronteriza al ser sorprendidos accionando un arma de fuego en la playa de Aguadilla, en Puerto Rico.

One team! One fight! The other border. #USBP pic.twitter.com/VZNVnihQgX

— Chief Patrol Agent Xavier Morales (@USBPChiefRMY) May 14, 2020