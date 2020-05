Niños de edad escolar en California pueden recibir hasta $365 para comida

Entérate cómo obtener una tarjeta P-EBT

Desde esta semana, miles de familias de California que reciben ciertos beneficios públicos comenzaron a recibir dinero adicional mediante la tarjeta Pandemic-Electronic Benefit Transfer (P-EBT). Este es un suplemento adicional a la tarjeta EBT que reciben regularmente algunas familias de bajos ingresos.

No obstante, a partir del 22 de mayo, cualquier familia con niños que califiquen para alimentos gratis en sus escuelas —sin importar el estatus migratorio— podrán solicitar la tarjeta, que tiene un crédito de hasta $365 y que será otorgada una sola vez para comprar alimentos.

Entre las primeras beneficiadas estuvo Betzabe Castillo, quien tiene un hijo de 9 años en una escuela pública en Stockton, California.

“La tarjeta me llegó [el jueves]. Me enteré por medio de las noticias”, indicó.

Agregó que esta ayuda es importante ya que actualmente no está trabajando y su esposo es el único encargado de proveer para los gastos de la casa.

“Es muy difícil porque la renta no espera, ya que pago $1,906 al mes, las facturas tampoco [esperan], hemos ido al día y solo pagamos lo que tenemos a la mano para la renta, ya sea $500 o $700”, dijo Castillo.

Otra de las personas que ya recibió la P-EBT fue Berenice Burgos, quien tiene dos hijos de 9 y 4 años. Ella dijo que desconocía que le llegaría la tarjeta pero que la ayuda es bienvenida ya que lo necesita para su familia.

“Ahorita yo no estoy trabajando y a mi esposo, que es mecánico, le cortaron las horas”, dijo la residente de Concord, una ciudad al norte de California.

“Es muy buena ayuda sobre todo para los niños para comprarles su leche, su cereal y sus frutas porque quieren estar comiendo todo el día”.

Ayuda durante ausencia al campus escolar

Debido al coronavirus, los niños que son elegibles para recibir alimentos gratis o a precio reducido en la escuela van a recibir beneficios adicionales para comprar comida mientras la escuela está cerrada, indicó el Departamento de Servicios Sociales de California (DPSS) —entidad encargada de supervisar el programa.

Jason Montiel, portavoz de CDSS, dijo que la entrega de tarjetas de dinero será en dos fases. En la primera están los niños que participan en algún tipo de ayuda gubernamental como el programa CalFresh, Medi-Cal o cuidado de crianza.

“En la primera fase se espera que se beneficien alrededor de dos millones de niños con las tarjetas P-EBT”, explicó.

“Para esta fase los beneficiados no tienen que hacer nada y les llegará la tarjeta por correo”.

A partir del 22 de mayo comienza la fase dos. Esta es para quienes no reciben los beneficios de CalFresh, Medi-Cal o Foster Care. Las personas pueden presentar una solicitud en https://ca.p-ebt.org/ antes del 30 de junio.

En esta fase, se espera que se beneficien 1.8 millones de niños adicionales, indicó Montiel. “Las familias recibirán hasta $365 en beneficios totales por cada niño que sea elegible para P-EBT”.

Agregó que la ayuda está disponible para todos los niños de edad escolar independientemente de su estado migratorio o el de sus padres.

“Esto no afecta si los niños están recogiendo alimentos en sus escuelas como en los ‘Grab and Go meals’”, dijo Montiel.

Debido a que la tarjeta P-EBT es un beneficio de emergencia por desastre—como otros programas similares— basado en la elegibilidad para comidas escolares gratuitas y de tarifa reducida, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estableció que no se considerarían como carga pública.

Sin embargo, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos pueden considerar varios factores bajo su prueba de carga pública y quienes tengan dudas deben asesorarse.

Además, el CDSS advirtió que las personas deben tener cuidado con las estafas.

Desde que se comenzaron a enviar las tarjetas P-EBT varias personas en redes sociales comentaron haber recibido llamadas de personas haciéndose pasar por representantes de DPSS, quienes preguntan por información personal para supuestamente enviar la tarjeta.

“El Departamento de Servicios Sociales [CDSS] no se comunicará con los clientes ni les pedirá información personal”, dijo Montiel “No solicitaremos un Número de Seguro Social ni ningún documento que se comparta con nosotros”

Para más información de detalles visite: https://ca.p-ebt.org/es/info

Para solicitar antes del 30 de junio visite: https://ca.p-ebt.org/

Si tiene preguntas especificas en cuanto a la carga pública y DPSS visite: https://covid19.ca.gov/img/wp/listos_covid_19_immigrant_guidance_en_daf.pdf