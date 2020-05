Otro escándalo en la Premier League: Jugador viajó a París para tener una orgía

Un jugador de la Premier League rompió las reglas de confinamiento tanto de Reino Unido como de Francia al volar a París para organizar una orgía.

La estrella, hasta ahora de identidad desconocida, tomó un jet privado hacia la capital francesa, donde contrató un restaurante e invitó a modelos y a sus amigos, según The Sun.

La fiesta continuó en un apartamento cercano, donde se afirma que el jugador tuvo sexo con por lo menos una de las mujeres.

Los testigos dijeron que la reunión fue de aproximadamente 15 personas en un elegante restaurante cerca de los Campos Elíseos.

