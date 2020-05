VIDEO: LeBron James es anfitrión de graduación virtual para estudiantes de preparatoria en Estados Unidos

El ciclo escolar está por llegar a su fin y la pandemia del coronavirus ha impedido que millones de estudiantes puedan contar con una graduación tradicional que incluya fiestas, reuniones, besos o abrazos, en especial para aquellos que terminan la preparatoria y se alistan para entrar a una nueva etapa como estudiantes universitarios.

Para ellos, la estrella del baloncesto LeBron James, junto a otras personalidades de la vida pública como el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama, organizaron un programa titulado “Graduarse Juntos: Estados Unidos Honra la Generación de Preparatoria 2020”, una ceremonia virtual para más de 3 millones de estudiantes de último año que terminan un periodo de su vida en medio de la crisis global por el coronavirus.

“No les vengo a decir ‘quédate en casa’, pero sí ‘quédate cerca de casa’, quizá no físicamente, pero en todas las otras formas posibles, persigue tus ambiciones, ve lo más lejos que puedas soñar y sé parte de la primera generación en aceptar la nueva responsabilidad, la de reconstruir tu comunidad”, aseguró LeBron James en su intervención. “El mundo ha cambiado, ustedes van a determinar cómo lo reconstruyen, hagan de su comunidad una prioridad”.

Congrats to the high school Class of 2020, as well as to the teachers, coaches, and most of all, parents and family who’ve guided you along the way. Thanks for letting me be part of your big day! pic.twitter.com/RjYvHs2BhC

— Barack Obama (@BarackObama) May 17, 2020