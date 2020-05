Chrissy Teigen ventanea a sus amigos ricos por ser unos gorrones

La famosa esposa de John Legend no se quedó con las ganas de contar la petición que le han hecho en los últimos días

Parece que la modelo reconvertida en gurú de cocina Chrissy Teigen quiere aprovechar el revuelo causado por las duras críticas que le dedicó hace unos días una conocida chef y autora de libros de recetas, Alison Roman, por la rapidez con que ha expandido su imperio Cravings, para dar algo de visibilidad a su negocio.

Tal y como dicta la costumbre, la antigua modelo ha enviado varios paquetes con una copia de su libro de cocina y otros artículos que ha sacado a la venta bajo su marca a celebridades como Kourtney Kardashian, Ali Wong o Shay Mitchell, con la esperanza de que ellas muestren su contenido en las redes sociales y le hagan publicidad.

Lo que no se esperaba era que sus amigos famosos comenzaran a inundarla a mensajes pidiéndole que les envíe también a ellos una de esas cajas que, obviamente, son un regalo.

“Por favor, no me pidan otra para ustedes. Mi amor por ustedes es infinito, pero no se puede decir lo mismo de mi presupuesto para marketing. Además, he visto los nombres de algunos de los que me han escrito y son literalmente ricos“, ha asegurado con incredulidad en un vídeo que ha compartido en sus Stories.

My new cookbook came in and you know I had to make a plan to cook every recipe in the whole damn book. @chrissyteigen pic.twitter.com/EEsAmGSNQ6 — Legally Blonde (@brandylin6) May 17, 2020

Chrissy ha querido dejar bien claro que este reproche no va dirigido a sus seguidores de Instagram, entre los que planea sortear más adelante varios de estos kits promocionales tan codiciados.

“Esto lo digo solo por mis amigos, que me están comentando: ‘Oye, mi caja no ha llegado todavía’. Eso es porque no te la he mandado”, ha añadido ella en la grabación, en la que se puede escuchar a su famoso marido John Legend riéndose de fondo.