Roban en un Airbnb a enfermeras que habían viajado a Miami para ayudar contra el coronavirus

Dos enfermeras que habían viajado al sur de la Florida para tratar a pacientes con COVID-19 dijeron que los ladrones saquearon la casa de Airbnb donde se hospedaban y se fueron con objetos de gran valor.

El video del teléfono celular y las imágenes de la unidad, ubicada en Wilton Manors, muestran las habitaciones en completo desorden.

Una de las víctimas, una enfermera de New Hampshire, dijo que el robo tuvo lugar el 9 de mayo.

Nurses who came to South Florida on special assignment to treat COVID patients were ripped off when someone broke into their rented home. This is video of them finding it ransacked. ⁦ @wsvn ⁩ #7News #Exclusive pic.twitter.com/Y55DCNn6qA

Mientras estábamos en un Airbnb, volvimos a casa una noche y nos encontramos que habían entrado a robar. Estaba todo destrozado”, explicaba la mujer.

Las enfermeras se estaban quedando en una casa alquilada mientras tenían una asignación especial para tratar a pacientes con el virus en varios hospitales del sur de la Florida.

Las víctimas dijeron que los ladrones robaron iPads, un iMac, joyas y otros artículos.

#EXCLUSIVE – Two nurses who traveled to South Florida to help patients with COVID-19 said thieves broke into their rental home in Wilton Manors and took off with thousands of dollars in electronics, jewelry and other valuables. https://t.co/CSDGfRaWjQ

— WSVN 7 News (@wsvn) May 19, 2020