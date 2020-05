El peor día en el mundo: La OMS reportó más de 106,000 casos de COVID-19 en 24 horas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el mayor total de casos de COVID-19 registrado en un período de 24 horas el miércoles, con 106,000 nuevos casos, la cifra más alta en una sola jornada desde el comienzo de la pandemia, a medida que las infecciones del nuevo coronavirus en todo el mundo se acercan a los 5 millones.

Y este fue el segundo día en que se reportan más de 100,00 casos nuevos en el mundo.

“Todavía tenemos un largo camino por recorrer en esta pandemia”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS, en una sesión informativa en Ginebra. “En las últimas 24 horas, se han reportado 106,000 casos a la OMS, la mayor cantidad en un solo día desde que comenzó el brote. Casi dos tercios de estos casos se informaron en solo cuatro países “.

El Informe de situación de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del día anterior, el 19 de mayo, reportó 4.73 millones de casos confirmados (112,637 nuevos) y 316,169 muertes (4,322 nuevos).

Esta es la segunda vez en los últimos 3 días que la OMS ha reportado más de 100,000 casos nuevos en el mundo.

La OMS también estima que la incidencia total global de casos confirmados de COVID-19 podría alcanzar los 5 millones de casos para el Informe de situación del viernes.

Según dio a conocer la OMS, dos tercios de esos contagios ocurrieron en solo 4 países: Estados Unidos, Rusia, Brasil y Reino Unido.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que “todavía tenemos un largo camino por recorrer en esta pandemia. “Estamos muy preocupados por el aumento de casos en países de bajos y medianos ingresos”, agregó.

"We still have a long way to go in the #COVID19 pandemic.

In the last 24h, there have been 106,000 cases reported to WHO – the most in a single day since the outbreak began. Almost two thirds of these cases were reported in just four countries"-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 20, 2020