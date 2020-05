Mercedes, Corvette y hasta un lujoso Ferrari: estos son algunos de los autos de colección de Michael Jordan

Michael Jordan, la súper Estrella del baloncesto, es también un gran aficionado a los autos y a las matrículas personalizadas

Michael Jordan, la estrella de la NBA no sólo siente pasión por el deporte del baloncesto, pues tal y como se pudo ver en la serie televisiva “The last dance”, la cual habla de la vida de Michael y su paso por el mundo del deporte, también es sin lugar a dudas un gran aficionado a los autos, especialmente, a los deportivos.

La lista de autos de Jordan es amplia, y un ejemplo de lo espectacular que puede llegar a ser se nota en el Porsche 993 Turbo rojo con la matrícula ‘Air’, el cual aparece en el capítulo nueve de la serie mencionada.

Sin embargo, no es el único Porsche que el jugador de basquetbol tuvo en su lista de autos, pues también se encuentran modelos de la marca alemana como el Porsche 930, 964, 993 y un Porsche 930 Turbo Cabrio Slant Nose.

Como buen americano, Michael Jordan también es fan de los Corvette, pues antes de convertirse en el icono mundial de Nike, firmó algunos acuerdos con concesionarios de Chevrolet locales, a partir de los que fue habitual verle a bordo de diferentes generaciones del mítico deportivo de Detroit. Uno de ellos, un C4 también con la matrícula personalizada como ‘Jump 23’. En la serie aparece también conduciendo un C4 ZR1 40 aniversario y un C5.

Una marca que no podía faltar en la lista de la estrella es Ferrari, y en los primeros capítulos de la serie, se puede ver a Michael en un 550 Maranello, el coche que inspiró el diseño de las Nike Air Jordan XIV. Pero otro de los famosos superdeportivos de Ferrari que agrega a la lista, es un 512 TR negro con placa M-AIR.J y, posteriormente, un 599 GTB Fiorano.

Otra de las marcas de lujo que no podía faltar en la lista del ahora empresario es Mercedes-Benz. Modelos como el 600 SEL, CL 65 o un SL 55 AMG, forman parte de la colección.

Con la talla de un jugador de básquetbol como lo es Michael Jordan, no podía faltar un vehículo todoterreno, y Jordan aparece conduciendo algunos de sus varios Range Rover. Sin embargo, y de acuerdo con el portal Marca Claro, otros autos famosos que no aparecen en la serie fueron los Aston Martin DB7 y DB9, Cadillac XLR o el Mercedes SLR 722.

**********

Te puede interesar.