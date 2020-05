Domino’s despide a trabajador por insultar a adolescentes que no le dieron propina (y recompensó a los jóvenes con $400)

El propietario de la franquicia y el gerente llamaron a la familia para disculparse

El padre de dos jóvenes los dejó que usaran su tarjeta de crédito para que pidieran comida a Domino’s Pizza, pero cuando la hija firmó la hoja del recibo, dejó el espacio de la propina en blanco, según informó Brobible.

Cuando el hermano le entregó el recibo al repartidor que entregó la comida, este último miró el recibo y dijo: “Gracias por la propina”, y luego insultó a la adolescente. El joven le preguntó qué había dicho, y el trabajador le volvió a responder de nuevo con una grosería.

El joven entonces le dijo: “Eso es gracioso, hermano. Yo ni siquiera hice la orden”, a lo que el empleado de Domino’s respondió: “No gano dinero si no me dan propina”, además de aclarar que hizo el pedido pagando su propia gasolina. Ante esto, el adolescente sólo reiteró que no ordenó la pizza y después el repartidor se retiró.

Después de que el trabajador se fue, el padre de los jóvenes llamó a Domino’s Pizza al día siguiente para relatarle todo el problema y mostrarle un video de seguridad de la casa que había grabado todo el incidente, por lo que el propietario de la franquicia y el gerente de la sucursal llamaron a la familia para disculparse, según se informó en Heavy.

Además, el gerente y el supervisor del área visitaron a la familia y le dieron a cada adolescente una tarjeta de regalo de $200 dólares y una tarjeta de regalo de $100 para toda la familia.

Por su parte, el repartidor fue despedido.

Puedes ver el video de lo acontecido a continuación:

