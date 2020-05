Los 5 PEORES alimentos que puedes comprar en Costco

Por el bien de tu economía, quizá deberías considerar comprar estos productos en otro lado

Es muy común que quieras llevarte casi todo lo que ves en Costco, ya que los precios suelen parecer convenientes tomando en cuenta las grandes cantidades de producto que te dan. Sin embargo, en el caso de los alimentos, la realidad es que hay algunos que simplemente no valdría la pena adquirir aquí.

A continuación, te compartimos cinco de ellos.

1–Aguacates

A menos que vayas a comprar una bolsa de aguacates de las que venden en Costco para hacer guacamole para una gran fiesta, probablemente no te convenga comprar este alimento a granel.

Debes considerar que, si compras la bolsa completa, todos los aguacates podrían madurar el mismo día, por lo que tendrás que acabarte todos lo antes posible antes de que se pudran, según se informó en Eat this, not that.

2–Nueces

Podrías pensar que estos productos nunca se echan a perder, pero la realidad es que contienen mucho aceite, el cual proviene de las grasas insaturadas saludables que contiene, y estas grasas suelen ponerse rancias muy rápido. Si las conservas en un lugar fresco y oscuro, sólo te durarán en buen estado unos dos meses.

3–Especias

Aunque comprarlas al por mayor podría parecer una buena idea, debes recordar que solamente usarás una pizca de especias de vez en cuando, por lo que no te convendría tanto comprar las grandes cantidades que se venden en Costco.

Además, toma en cuenta que las especias molidas empezarán a perder su sabor después de sólo seis meses.

4–Harina

La harina, ya sea integral o de otra variedad, atrae la humedad, lo que la convierte en un producto ideal para espesar sopas, guisos y salsas; pero esto también significa que absorbe la humedad del aire. Por eso, con el paso del tiempo, absorberá más humedad y se pondrá rancia.

Debido a esto, al menos que estés cocinando todos los días con este producto, es poco probable que te acabes los grandes paquetes que venden en Costco en menos de un año, que es el tiempo en que te durará en buen estado.

5–Carne seca

Con toda la sal y especias que contiene, uno pensaría que se mantendrá en buen estado por mucho tiempo, pero la verdad es que la carne seca debe consumirse dentro de los tres días posteriores a la apertura del paquete.

Después podrías ponerla en el refrigerador, pero incluso aquí sólo te durará en buen estado un par de semanas. Por eso, lo ideal es comprar los paquetes más pequeños en alguna otra tienda.

