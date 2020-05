Qué productos puedes usar para desinfectar tu auto y cuáles debes evitar

Si quieren mantener tu auto libre de cualquier virus debes emplear los productos recomendados, de lo contrario, podrías dañar los acabados del interior

Ante la pandemia del coronavirus que vivimos actualmente es indispensable mantener los hábitos de higiene correspondientes para evitar contagios del virus, y uno de los lugares donde debemos poner especial atención es en los autos. Aunque loa conducción se limitó en esta pandemia, algunas personas continúan haciendo uso del vehículo para trasladarse y es por eso que se debe desinfectar en todo momento para estar a salvo.

Las zonas de mayor contacto y en las que debes poner especial atención a la hora de la desinfección son el volante, manijas, descansabrazos, palanca, tablero, espejos, asientos, portavasos, y en resumen, prácticamente todo el interior, sin embargo, no es recomendable desinfectar nuestro auto con cualquier producto. De acuerdo con el portal Motorpasión, estos son los productos que debes usar y los que debes evitar durante el proceso.

PRODUCTOS QUE SÍ PUEDES USAR:

. Desinfectante en aerosol

Rocía todas las partes de tu auto con el aerosol, hazlo una por una y no rocíes todo el interior de golpe. Posterior a ello ya sea con un trapo limpio, de preferencia nuevo y no el que usas para limpiar muebles o la cocina, o un pad de algodón, quita los excesos del producto.

. Toallitas desinfectantes

Es importante que no uses la misma toallita para todo, usa una diferente para cada superficie de tu auto. Existen algunas en el mercado que son a base de cloro, sin embargo, no son tan agresivas como el cloro en sí.

. Gel antibacterial

Puedes aplicarlo con almohadillas de algodón, recuerda tampoco usar la misma almohadilla para todas las áreas porque lo único que pasaría es que transferirías las bacterias de un lado a otro.

. Limpiador de superficies múltiples

Existen productos que prácticamente son de la misma línea desinfectante que el aerosol, y que están diseñados específicamente para eliminar bacterias y virus que pudieran permanecer activas en cualquier superficie

.Alcohol.

Si no tienes ninguno de los productos anteriores, puedes recurrir al alcohol médico, éste no dañará los interiores y lo puedes utilizar de la misma forma que el gel antibacterial.

Cabe mencionar que ninguno de los productos anteriores dañará tu auto, debido a que fueron creados para la limpieza de superficies específicamente, salvo el alcohol, mismo que tampoco llegará a ser corrosivo siempre y cuando lo utilices con delicadeza y sin rociarlo directamente en los plásticos o piel.

PRODUCTOS QUE NO DEBES USAR

. Cloro

Aunque éste sea uno de los más recomendados para la eliminación de bacterias, no se recomienda utilizarlo para la limpieza de tu auto, debido a que con el tiempo puede llegar a ser muy corrosivo y dañino para el acabado de los plásticos y materiales.

. Jabón

Cualquier jabón que no sea de uso específico para el vehículo y más en específico para el interior, evítalo, pues quitará el brillo a los acabados del coche.

. Limpiadores de pisos

Los limpiadores de piso como aquellos que llevan olor a pino o a lavanda lo único que lograrán en un auto es dejar un “buen olor” en un inicio, pero con el tiempo hasta los colores se pueden empezar a dañar.

No es necesario realizar la desinfección todos los días, sin embargo, es importante que si ya tienes planeada una salida, lo hagas por lo menos media hora antes de ingresar al auto y posterior a ello lavarte las manos perfectamente.

