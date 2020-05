Alex Fernández Jr. se reconcilia con su padre y le dedica su nuevo sencillo “El tiempo no perdona”

El heredero de la familia Fernández reveló que el emotivo tema narra el ciclo de la vida de un padre y un hijo

Alex Fernández ha aprovechado la cuarentena para recuperar el tiempo perdido y reconciliarse con su padre, “El Potrillo“.

“Decidimos usar esta cuarentena para estar juntos el tiempo que no hemos podido y unirnos más con nosotros y con la naturaleza. Estábamos un poco desconectados, yo por la oficina y él que siempre ha tenido una carrera muy activa, entonces hace mucho que no nos veíamos y no habíamos convivido tanto como lo hemos hecho en este tiempo”, señaló.

“Incluso había este malentendido de que él pensaba que yo estaba enojado con él y no había una razón, sólo lo pensaba y no era así. Le aclaré el tema y me di cuenta que, si él no me hubiera dicho ahora, hubiera estado no sé cuánto tiempo más pensando esto“, compartió el intérprete en entrevista.

Tanto es el afecto que le tiene al intérprete de “Caballero”, que decidió dedicarle su nuevo sencillo, “El Tiempo No Perdona”, que coincide con el deseo de un hijo de querer detener el tiempo para aprovechar a su padre.

“Estoy súper contento con la canción, me encantó cómo quedó y se la enseñé en cuanto la terminé, no me aguanté, y me felicitó, le gustó mucho. El video no se lo he enseñado, ese sí va a ser sorpresa, de por sí el tema me costó trabajo cantarlo porque sí se me salía una que otra lagrimita a la hora de grabarla, pero al video le mandé a hacer unos cambios y creo que quedó espectacular“, destacó.

Pese a que aseguró que el videoclip del tema escrito por El Chico Elizalde no estará relacionado con la historia personal junto a su papá, sí advierte que será muy emotivo.

“No es la historia de mi papá conmigo ni nada, sino que es una historia del ciclo de la vida de un padre y un hijo, está un poco fuerte, pero también muy bonito”.

Concluyó: “Creo que va a hacer que la gente conecte más y le agarre bien el sentimiento. A mí sí me puso a llorar como niño chiquito“.

El videoclip de su nuevo lanzamiento, que formará parte de su próximo álbum de 12 canciones, se estrenó ayer en su canal de Youtube.