Detectan más $250,000 dólares de billetes falsos con una leyenda en chino al reverso

Todos los billetes eran de imitación de $100 dólares, con el mismo número de serie y marcados como de película

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) descubrieron más de 2,500 billetes falsos de $100 dólares cuando inspeccionaban un envío por paquetería procedente de Shenzhen, China.

Los billetes falsificados con el rostro de Benjamin Franklin al frente tenían una marca al reverso con caracteres chinos de color rosa brillante.

El decomiso se registró el pasado 13 de mayo en el centro de inspección de envíos internacionales de paquetería exprés que CBP opera en la ciudad de Cincinnati.

Cuando el paquete pasaba por la máquina de rayos X los agentes detectaron que contenía lo que parecían ser fajos de billetes por lo que decidieron abrirlo y descubrieron que se trataba de un cargamento de contrabando de billetes de imitación.

La impresión era de alta resolución, pero en papel normal, sin ser lavado o blanqueado, todos contaban con el mismo número de serie y al reverso tenían inscritos los caracteres chinos en un área donde los billetes originales llevan un holograma de seguridad.

En total se contaron $252,300 dólares falsos que fueron turnados al Servicio Secreto para su investigación.

Los falsos billetes $100 dólares con la leyenda en chino al reverso tenían como destino la ciudad de Guthrie, en Oklahoma.

Billetes de película

Los caracteres en chino indican que se trata de dinero “para uso especial”, una marca que suelen colocar en los billetes utilizados en la industria cinematográfica y en otras producciones comerciales.

Este tipo de billetes de imitación es clasificado como “Foreign Writing Notes” (billetes de inscripción en el extranjero), también se le conoce como “Motion Picture Money” (dinero de películas), los cuales están prohibidos por la ley federal y que su ingreso al país es considerado como contrabando.

El Servicio Secreto advierte que este tipo de billetes de imitación suelen pasar desapercibidos en transacciones comerciales con bastante frecuencia, por lo que recomienda asegurarse de que no lleven inscrita la leyenda “For Motion Picture Use Only” (sólo para uso de películas) o que no tenga caracteres chinos.