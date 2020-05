Las encuestas de Messenger han vuelto, así las puedes usar

La aplicación de mensajería instantánea Messenger anunció que la función para hacer encuestas ha vuelto y explicó que es muy sencillo usarla.

La app explicó a través de un comunicado que las encuestas están para ayudar a coordinar actividades o compartir opiniones votando en los chats grupales.

La función es fácil de usar y le permite omitir largas discusiones en los chats grupales o qué receta probar al dar a las personas la oportunidad de opinar sobre una pregunta o tema específico.

You asked, we listened. Polls are back in Messenger with a new look! https://t.co/y3FmTKJoFI

— Messenger (@messenger) May 21, 2020