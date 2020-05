Texas registra su más alto índice de desempleo en un mes; abril obligó a 2 millones de trabajadores a solicitar beneficios

La combinación de la pandemia y los bajos precios del petróleo ha sido devastadora

TEXAS – El índice de desempleo en Texas durante abril ha sido el más alto para un mes en récord.

El número de 12.8 por ciento del Departmento del Trabajo revelado el viernes es sin duda la más clara y comprensiva manera de ver la devastación económica en Texas desde que inicio la pandemia en el estado.

Previamente, el peor índice de desempleo de un mes fue de 9.2 por ciento en noviembre 1986, periodo en que Texas sufrió por la caída en los precios del petróleo.

Hoy Texas no solamente sufre con los bajos precios del petróleo, la situación de la pandemia COVID-19 ha causado un efecto negativo sin precedentes en el estado. Desde su inicio ha obligado a que más de 2 millones de personas solicitarán beneficios de desempleo.

Según las cifras de la Comisión de Labor de Texas, el índice de desempleo en Houston, por ejemplo, fue de 14.2 por ciento, un poco más bajo del promedio nacional (14.7 por ciento). En marzo el índice se encontraba en 5.5 por ciento.

Ante de la pandemia hace un año, el índice para abril 2019 fue de 3-3 por ciento.

El daño de la pandemia ha sido devastador y no ha perdonado a ningún sector de la economía de Texas, sus efectos adversos han causado que los bancos de comida se vean con dificultades para ayudar a personas sin empleo, inquilinos enfrentan procesos de desalojamiento y dificultades para encontrar viviendas, estudiantes recién graduados de la universidad no pueden encontrar empleo y algunos desempleados no están recibiendo sus beneficios de desempleo por que la Comisión de Labor de Texas no puede atender eficientemente la enorme demanda.

El gobernador de Texas Greg Abbott sigue reabriendo el estado tratando de reactivar la economía, pero ha sido criticado por el riesgo que aún existe con la presencia del COVID-19 y con nuevos casos siendo detectados.

