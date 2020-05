Los fans de Khloé Kardashian estallan en Twitter ante su nuevo rostro

Los fans de Khloé Kardashian están sobresaltados por el nuevo rostro que ha presumido la menor de las Kardashian en Instagram. ¿Cirugía estética o abuso de filtros en redes sociales? Nadie sabe a ciencia cierta qué pasado, ni cuál es la intención de Khloé al aparecer así en la red.

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on May 22, 2020 at 2:51pm PDT

Lamentablemente muchos de sus seguidores y haters están reaccionado de manera negativa ante su publicación. Los más atrevidos están compartiendo fotografías de Khloé en donde se puede ver cómo era verdaderamente su rostro cuando a penas empezaba su vida de celebridad gracias al reality Keeping Up With The Kardashians.

Aquí les compartimos algunas reacciones de fans y haters de esta joven celebridad.

So when did E! recast Khloe Kardashian on @KUWTK ?! pic.twitter.com/UOcnXquyvm

"It seems that every year, just like the iPhone, Khloe gets a few new features…"

I lost it at that line for a good five minutes. 🤣🤣🤣 https://t.co/Vh0V6dIVUO

— Jonathan Apollo (@IAmJonnyApollo) May 23, 2020