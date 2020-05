Autobuses chárter piden ayuda del gobierno para subsistir

El apoyo no llega a todos los negocios y la incertidumbre aumenta entre los trabajadores.

Ricardo Morán es chofer de una compañía de viajes turísticos donde ha trabajado por más de 14 años; esto le ha permitido viajar y disfrutar de infinidad de lugares.

“Yo llevo a la gente a los casinos, a Las Vegas a pasear”, dijo Morán, empleado de Royal American Tours en Los Ángeles. “Pero también he ido hasta Salt Lake en el estado de Utah; o a la ciudad de El Paso, en Texas”.

No obstante, tras la pandemia del coronavirus COVID-19, Morán, al igual que miles de empleados, se ha visto gravemente afectado ya que la industria de autobuses chárter tuvo que cerrar por completo al no ser considerado un negocio esencial.

“Yo ya me siento desesperado. A mí me gusta trabajar y ahorita me siento como un inútil”, dijo Morán quien tiene dos hijos. “Ahorita no hay nada de trabajo de lo que yo hago y he estado viviendo de lo que me da el gobierno”.

Morán explicó que en su trabajo no saben cuándo van a regresar y sin respuestas claras la incertidumbre aumenta.

Por esta razón, el chofer se unió a un grupo de compañeros el jueves por la mañana para participar en una manifestación en autobuses con el fin de crear conciencia sobre los estragos que enfrentan y para pedir la ayuda del gobierno.

La industria de los autobuses chárter se detuvo el 12 de marzo dejando a flotas enteras de autobuses estacionados.

Dueños de estas compañías aseguran que ellos han quedado olvidados por el gobierno estatal y federal, mientras que las líneas de cruceros y aéreas están siendo rescatadas.

Jacob Madanyan, dueño de Royal American Tours, dijo que su compañía está gravemente afectada y sus 10 autobuses chárter no se han movido. Adicionalmente cuenta con una flota de minibuses, sedanes de lujo, SUV y furgonetas.

“Tengo 10 choferes para los autobuses y dos personas adicionales que van con ellos en los viajes”, dijo Madanyan. “También están los mecánicos y los que limpian los camiones. Ahora todos ellos están sin empleo”.

Madanyan explicó que en su empresa aproximadamente el 80% de sus empleados son latinos.

“Ellos son los empleados más dedicados”, dijo el empresario. “Ahora estas personas trabajadoras simplemente están sentadas en casa, sin esperanza y sin orientación”.

Las estimaciones más recientes de la North American Industry Classification System (NAICS), indican que la industria de autobuses chárter emplea a unas 30,000 personas en todo el país; desde los limpiadores hasta los conductores y la gerencia, muchos de los cuales ahora están desempleados.

En la manifestación, Madanyan dijo que se asociaron con al menos otras 12 compañías de autobuses chárter. Viajaron por las autopistas de Los Ángeles y con mensajes en sus autobuses los manifestantes le recordaron al gobierno que su industria es importante.

Necesitan ser rescatados

Estadísticas demuestran que la industria de autobuses chárter presta servicios a más de 660 millones de pasajeros por año. Muchos viajeros no pueden permitirse viajar en avión o automóvil privado y los autobuses chárter son la solución.

Activistas dijeron que como el medio más económico de viajar en todo el país, los autobuses chárter son vitales tanto para viajes personales como de negocios.

Madayan subrayó que ellos han llevado a un sin número de personas a sus destinos incluyendo grupos militares, equipos de música y campañas políticas.

Gran parte de la industria de autobuses chárter está compuesta por pequeñas empresas; al igual que Royal American Tours, las compañías de autobuses chárter generalmente tienen un enfoque regional y se especializan en ciertos tipos de transporte.

Madanyan indicó que su empresa tiene un 60% de actividad en el sur de California y los demás salen del estado y pueden viajar por todo el país.

El empresario dijo que le ofrecieron un préstamo del gobierno pero sin poder echar a andar el negocio este no le sirve de nada.

“Si tomamos un préstamo, no sabemos cómo podremos devolverlo porque, aunque el interés es bajo, todavía hay interés y estaremos fuera de nuestra proyección turística durante los próximos 12 meses más o menos”, dijo el Madanyan.

Además, enfatizó que los préstamos son muy pequeños para los gastos de su compañía.

“Por ejemplo, los gastos generales de mi empresa son de aproximadamente $70,000 al mes. Si nos dan $20,000 por algún tipo de préstamo, eso será solo para 10 días; pero hemos estado sin trabajo durante más de dos meses y tenemos muchos meses por delante que no sabemos si tendremos ingresos”, indicó el empresario.

Por esta razón, los choferes y compañías de autobuses chárter están pidiendo una asistencia financiera dirigida a sus necesidades como se ha hecho con las aerolíneas y cruceros.