Cuándo sí y cuándo debes evitar usar los faros antiniebla traseros

Usar los faros antiniebla de manera correcta podrá ayudarte no sólo a conducir mejor en el camino, sino también a salvarte de algunas sanciones

Pocos conductores conocen cuál es el uso correcto de los faros antiniebla traseros, pues estos se deben utilizar en condiciones muy concretas en las que otros conductores pueden tener grandes dificultades para ver la posición de nuestro auto.

. CUANDO SÍ USAR LOS FAROS ANTINIEBLA

Una de las reglas primordiales es que se usen únicamente en condiciones de “visibilidad extremadamente desfavorable“, lo cual supone una visibilidad de menos de 25 metros, equivalente a cuatro autos de distancia, y que pudiera ser provocada por diferentes condiciones meteorológicas extremas, como una fuerte tormenta, una niebla muy densa, una nevada, o quizá una tormenta de arena.

De acuerdo con el portal Diario Motor, una buena regla para saber si debemos circular realmente con los antiniebla traseros encendidos es que el uso de los antiniebla traseros se da en circunstancias excepcionales de circulación, mismas que nos motivarán a reducir de forma considerable nuestra velocidad. Cabe señalar que el uso de los antiniebla traseros es “activo”, es decir, tendremos que ir encendiendo y apagando según las condiciones de visibilidad en el camino.

. CUANDO NO DEBEN USARSE LOS FAROS ANTINIEBLA

Los faros antiniebla no deben usarse de noche, no deben usarse cuando está lloviendo con intensidad moderada, y no deben usarse al primer atisbo de niebla en la carretera. La visibilidad con niebla intensa puede ser muy mala, pero con una niebla ligera aún se puede tener una visibilidad buena a cientos de metros de distancia.

El problema principal de usar incorrectamente los antiniebla traseros es que deslumbramos a otros conductores, especialmente cuando circulamos de noche. Además de ser molesto, puede resultar en muchas circunstancias muy peligroso.

El uso incorrecto de los elementos de iluminación de un auto puede generar una sanción o multa de acuerdo a los reglamentos de tránsito de cada país.

**********

Te puede interesar.