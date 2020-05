Tesla podría fabricar una nueva pickup más pequeña que la Cybertruck

El pasado 17 de abril Elon Musk compartió en un tweet que la Cybertruck de Tesla llegaría a producción con un tamaño en torno a un 3 por ciento más pequeño que el prototipo presentado, y con un diseño más estilizado, sin embargo, el propio Musk ahora ha compartido en otra publicación que la Cybertruck de producción será igual de grande, y que probablemente exista la posibilidad de fabricar una segunda pick-up eléctrica más pequeña.

“Anoche revisé el diseño con Franz (von Holzhausen, diseñador jefe de Tesla). Un 3% más pequeño es demasiado pequeño. Será más o menos de este tamaño (el del prototipo). Probablemente haremos una pick-up global más pequeña”.

Reviewed design with Franz last night. Even 3% smaller is too small. Will be pretty much this size. We’ll probably do a smaller, tight world truck at some point.

— Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2020