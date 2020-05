¡Les valió la pandemia! Video muestra una plaza de toros en Texas repleta para un baile y jaripeo

AUSTIN – Una plaza de toros en Austin aparentemente no respetó para nada las restricciones anunciadas por el gobernador de Texas y excedió la capacidad de 25 por ciento, mientras que personas que asistieron al evento ignoraron el distanciamiento social y prefirieron ponerse los sombreros en vez de las mascarillas.

La Plaza de Toros R-3 presentó el sábado a las bandas Los Contrabandistas y Los Águila y el lugar se llenó a reventar. Las gradas y el área de jaripeo se encontraban repletas de personas. Parecía que ya no cabía un alfiler en el lugar.

Imágenes del evento circulan las redes sociales y llegaron al escritorio del alcalde de Austin, Steve Adler, quien en su cuenta de Twitter publicó uno de los videos del evento y reprobó lo que miró en las imágenes.

Please 6 foot social distance and wear a face covering to give the Governor's reopening of the economy the best chance to succeed and last. pic.twitter.com/UxSFPNU8Wn

— Mayor Adler (@MayorAdler) May 25, 2020