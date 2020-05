Luciendo muy sensual, María Chacón ahora se caracterizó con un body negro de encaje

View this post on Instagram

GIVEAWAY CERRADO! Muchísimas felicidades a la ganadora @paudlr 💗 Y muchísimas gracias a todos por participar! 🙏 TE REGALO UN IPHONE XR de 128 GB‼️📱‼️ *Cierra 30 de Abril!!!! . Ahora que tengo tu atención, te cuento que te puedes ganar ese IPhone con solo unos simples pasos. En estos tiempos complicados que estamos viviendo, todos estamos tratando sacar el mayor provecho de quedarnos en casa y buscando que podemos hacer para trabajar desde aquí. Yo decidí colaborar con @iskodenim que son proveedores de mezclilla de las mejores marcas a nivel mundial, pero lo mejor esque trabajan con materiales sustentables y reciclables y quieren invitar a más gente a que los conozca. Por eso juntos, haremos un GIVEAWAY de un IPHONE! Lo único que tienes que hacer es lo siguiente: 1.- Darle LIKE a este post. 2.- TAGGEAR a un amig@ (cada nuevo tagg es otra oportunidad de ganar) 3.- Darle follow a @Iskodenim obviamente porque son lo máximo 😜💗 . . Ojalá esto les traiga un poquito de felicidad en estos momentos complicados. Cuídense mucho.❤️😘 . . #ISKODNA #giveaway #iskodenim Ts&c’s apply http://iskoprizes.co.uk/iphone-xr/ . . . FREE IPHONE XR 128 GB!!!! Now that have your attention, yes you can actually win an IPhone by just following a few simple steps. We’re going through complicated times, we’re all trying to get the best out of this situation of staying home and looking for ways to keep working from here. I’ve decided to partner with @iskodenim which is a leading denim supplier to some of the biggest brands in the world, and the best part is that they work with sustainable and recyclable materials and they want more people to get to know them. That’s why together we’re doing a GIVEAWAY for a chance to win an IPHONE! The only thing that you have to do is this: 1.- LIKE this post. 2.- TAG a friend (each new tag counts as a new entry). 3.- FOLLOW @iskodenim Obviously cause they’re the best. I really hope this will bring you some joy during these complicated times. Take care of yourself please. ❤️😘 #IskoDNA #giveaway #iskodenim Ts&c’s apply http://iskoprizes.co.uk/iphone-xr/ . . . . Fotos del baúl de: @aaronherreranet 📸❤️