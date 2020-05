Montan una fiesta multitudinaria en Daytona Beach, sin mascarilla ni distancia social, durante el Memorial Weekend

Cientos de personas se reunieron en un popular paseo marítimo de Daytona Beach durante el fin de semana del Día de los Caídos, conocido popularmente como Memorial Day. Según dijo la policía, muchos de ellos fueron captados festejando y bailando a pesar de las restricciones de distanciamiento social impuestas por el estado.

La policía respondió, tratando de dispersar a las multitudes a lo largo de la carretera A1A en Daytona Beach, que estaban allí para la reunión anual no autorizada por el gobierno local este año.

La Oficina del Sheriff del condado de Volusia publicó imágenes de helicópteros que mostraban las grandes multitudes que rodeaban un automóvil delante de un centro comercial en la playa mientras un hombre estaba parado en el techo y otros hombres colgaban por las ventanas arrojando dinero y bloqueando el tráfico.

“Parece que en ese auto blanco, hay dos personas que salen del techo solar arrojando dinero. Claramente están arrojando efectivo a la multitud”, señaló un oficial.

Earlier this evening, we had a shooting on the beach side, several people sustained non-life-threatening injuries and have been treated and released. This is an ongoing investigation.

— Daytona Beach Police (@DaytonaBchPD) May 24, 2020