Eduardo Verástegui convoca a rezar juntos por el fin de la pandemia: “La meta un millón de rosarios”

Querida familia, quiero invitarlos a coronar a nuestra santísima Madre la virgen María, el próximo 31 de mayo, día de Pentecostés. ¿Cómo? Juntos rezando el Rosario por el Mundo, en vivo por medio de mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. A la 1 p.m. hora de México. La nueva meta: 1 millón de personas de diferentes partes del mundo, unidos en oración pidiendo a Dios por el fin de la pandemia, por la paz del mundo y por la familia. ¡Los espero! ¡Juntos somos más fuertes! @MoVivaMexico @Mantodefuadalupe #Rosarioporelmundo #Rinconguadalupano #Juntossomosmasfuertes #unidosenoracion #COVID19 #VivaMéxico #Juntospodemos #rosario