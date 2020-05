Guitarrista brasileño de Megadeth se avergüenza de Bolsonaro por manejo de pandemia

Kiko Loureiro, el guitarrista brasileño de la banda de thash metal Megadeth, señaló que que está “avergonzado” de hablar de la caótica respuesta del gobierno del presidente Jair Bolsonaro ante la pandemia del coronavirus.

El guitarrista nacido en Brasil, que actualmente vive en Finlandia, país de origen de su esposa, habló sobre la crisis de COVID-19 durante un videochat el pasado 15 de mayo con la ex cantante de Nightwish, Tarja Turunen, informó el sitio especializado Blabbermouth.

“Me da vergüenza mencionar algo sobre Brasil, porque es una locura. Mi familia está allí, tengo un hermano y una hermana. Todos mis amigos, gente que trabaja conmigo. Soy inmigrante, pero Brasil es mi país, no importa dónde viva”.

