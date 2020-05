Jacky Bracamontes y su esposo presumen el mismo día a Jackita, la mayor de sus 5 hijas

View this post on Instagram

Hoy hace 7 años llego esta #princesa al mundo. Llegó a cambiar mi vida y la de quienes te conocen, desde el primer día q te vi, supe q mi corazón ya no era el mismo, ya me habías convertido en papa, no sabia lo q era ser padre y menos de una niña. En estos 7 años q llevo de conocerte, nunca había existido una persona q me sacara tantas lagrimas de emoción como tu, me haz convertido en mejor persona con tu dulzura, con tu cariño a toda la familia, por eso día con día trato de ser mejor padre para ti y tus hermanas, porq eso es lo q me enseñas. Me siento orgulloso de ser un "girl dad". Toda mi vida te cuidaré, procuraré, enseñaré, educar y lo más importante amaré. Eres mi vida mi amada princesa, te amo con toda mi alma hoy y siempre. Y q disfrutes lo más que puedas esta nueva vuelta al sol. #happybday #jackyfuentes