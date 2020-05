Tremendas imágenes de cómo el coronavirus afecta la vida de los niños

Muchos niños en todo el mundo se quedarán sin ir a la escuela de forma indefinida a causa del coronavirus

Un reciente estudio de World Vision señala que la vida de 30 millones de niños está en riesgo debido a los efectos provocados por el COVID-19.

Los riesgos son varios para la salud, no por el virus en sí sino por sus consecuencias.

Según los expertos, hay que minimizar los efectos secundarios de la enfermedad y garantizar los servicios básicos de salud y nutrición infantil, que ante la pandemia se ven especialmente afectados. De no hacerse, millones de niños y niñas fallecerá.

Se teme que los niños y las niñas, debido al confinamiento y los intentos por frenar el coronavirus, puedan sufrir más problemas de salud mental, violencia física o sexual y abandono escolar, algo que tendrá consecuencias aún peores en los países más pobres.

Más de 850 millones de niños, niñas y jóvenes (más o menos la mitad de la población estudiantil del mundo) no va a la escuela por las suspensiones de las clases para combatir el brote de coronavirus.

Para salir de la pobreza, la educación es fundamental. Sin embargo hay casos en los que la escuela no solo significa formarse intelectualmente, sino también la única posibilidad que tienen de poder comer. Al interrumpirse las clases, los niños y niñas que dependen de programas escolares para obtener algunos servicios básicos, como los de alimentación y nutrición, están expuestos a una mayor vulnerabilidad porque, durante el tiempo que no vayan a la escuela, no tendrán acceso a esta alimentación.

Estas imágenes sobre cómo la pandemia está cambiando la educación no nos podrán dejar indiferentes. Va hilo con algunas de ellas. 1. Niños en la escuela en Edimburgo, Escocia. pic.twitter.com/cbwoM9uoFl — Alejandro Morduchowicz (@alejmordu) May 22, 2020

Con la suspensión de clases, se cambian los hábitos. El virus afecta al niño y a su entorno, en la escuela tiene un entorno seguro que no siempre está garantizado en cada en hogar.

Varias asociaciones, como Save the children, se están volcando en garantizar que los niños están a salvo de esta pandemia y sus consecuencias.