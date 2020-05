Twitter aconseja revisar los hechos reales… en un tuit de Donald Trump

Twitter el martes aconsejó a los lectores del siguiente tuit del presidente Donald Trump que chequearan los hechos reales, o sea, que cuando lean este tuit de Trump sobre el voto por correo, chequeen los hechos..

Donald Trump escribió en sus tuits:

“NO HAY FORMA (¡CERO!) de que las boletas por correo sean algo menos que sustancialmente fraudulentas. Los buzones serán robados, las papeletas serán falsificadas e incluso impresas ilegalmente y firmadas de manera fraudulenta. El gobernador de California está enviando boletas a millones de personas, a cualquiera… …. viviendo en el estado, sin importar quiénes son o cómo llegaron allí, obtendrán una. A continuación, los profesionales le dirán a todas estas personas, muchas de las cuales nunca antes habían pensado votar, cómo y por quién votar. Esta será una elección rigurosa. ¡De ninguna manera!”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020