VIDEO: La brutal golpiza de la Policía a un grupo de jóvenes hispanos en El Monte, California

El hecho quedó registrado en un vídeo compartido en la red social Facebook

Un vídeo compartido en Facebook compartido el 24 de mayo muestra cómo fueron golpeados un grupo de jóvenes de origen hispano en El Monte, California.

Según la publicación de Gina Flores, la Policía estaba persiguiendo a un conductor por la zona, pero el sujeto se detuvo cerca de donde estaba el grupo de jóvenes y los policías los confundieron con el conductor.

Según el relato de Gina los agentes “no nos hicieron caso ni escucharon que nosotros nos estábamos en el carro que perseguían”, afirmó. “Me tumbaron y me golpee mi brazo muy fuerte”, agregó Gina en su publicación en la red social de Facebook.

Posted by Gina Flores on Sunday, May 24, 2020

Según Univisión la Policía habría golpeado a 6 jóvenes, todos de origen mexicano pero nacidos en los Estados Unidos. Algunos de ellos tendrían cargos en contra de ellos por agresión a la autoridad.

El pasado 25 de mayo se realizó una protesta por la violencia policial del Departamento de Policía de El Monte, California.

Protesting against police brutality at El Monte Police Department. Posted by Patty S Chavez on Monday, May 25, 2020