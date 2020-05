AMLO retomará sus giras el próximo martes, dará banderazo al Tren Maya

El mandatario mexicano pidió a sus adversarios no crear provocaciones en los eventos. Dijo que usará cubrebocas si las aerolíneas se lo piden

MÉXICO – A pesar de que el país aún se encuentra en la fase 3 de la epidemia de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana podría retomar su giras por el interior de la República, la cual comenzaría en Cancún, Quintana Roo, donde aprovecharía para dar el banderazo de las obras del Tren Maya.

“Es muy probable que a partir del lunes, con todos los cuidados, inicie una gira por el país”, expresó López Obrador durante su conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional.

El reinicio de la gira, dijo López Obrador, dependerá de la evaluación que haga el próximo jueves el gabinete sobre la situación del coronavirus en el país.

Indicó que cumplirá las medidas sanitarias para poder visitar el interior del país.

“Voy a cuidarme. Si la línea aérea tiene como norma que se use cubrebocas lo voy a usar, en el caso del viaje, los médicos me están recomendando que no use mucho el avión , que sea más por carretera, a ras de tierra”, indicó el mandatario.

Dijo habrá sana distancia y que en los eventos no habrá más de 50 personas.

“Que nos ayuden no asistiendo a los actos si no son invitados, porque tienen que estar las autoridades locales desde luego, los encargados de las empresas constructoras, los servidores públicos vamos a tratar de que sean muy pocos y ustedes, y ya así, están los 50.

Por que López Obrador pidió no asistir si no son invitados y destacó un llamado especial a sus adversarios par no ir a “provocar” a los eventos.

“Y que se porten bien nuestros adversarios y que no vayan ir a provocar y que nos echen la culpa que no estamos respetando las medidas sanitarias. El que se vaya es charro conservador”, dijo AMLO.

“Ahora sí que como decíamos antes en las marchas: ´el que no brinque es charro, el que no brinque es charro´, el que vaya es charro conservador, pero la verdad es que todo el mundo se vaya bien”, comentó López Obrador.

El mandatario dijo durante sus giras al interior de la República Mexicana expresará las condolencias a familiares de las víctimas que dejado la pandemia del COVID-19.