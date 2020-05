AMLO rechaza que México sea el país con más letalidad por coronavirus en América Latina

Rechaza el reporte de la Universidad Johns Hopkins, con sede en Estados Unidos

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que v sea el país con más letalidad en América Latina, aunque los datos son de la Universidad Johns Hopkins, con sede en Estados Unidos.

REFORMA publicó este martes que México es la nación con mayor tasa de letalidad por COVID-19 en América Latina, región considerada ya como epicentro de la pandemia.

Si se considera la tasa de letalidad, es decir, las muertes por coronavirus respecto de los casos confirmados con la enfermedad, con una tasa de 10.7 por ciento, México reporta la mayor proporción en la región, incluso mayor que Brasil que si bien tiene el mayor número de decesos, es decir 22 mil 666 y registra un alto número de contagios: 363 mil 211; esto resulta en una tasa de letalidad de 6.2 por ciento, según la Universidad Johns Hopkins.

Ante esto, el Mandatario federal afirmó que es una falsedad.

“Acerca de la primera pregunta es muy importante, además de la explicación técnica, puntual, de Hugo decir que esta es una noticia del periódico Reforma que está compitiendo con El Universal para ver cuál es más amarillista”, dijo López Obrador.

“Desde luego que no es cierto lo que ellos sostienen y hay manera de demostrarlo, es más, lo dejamos de tarea porque son odiosas las comparaciones, más cuando se trata de la pérdida de vidas humanas, sin embargo, son muy insensatos, confunden las diferencias que tenemos de carácter político, ideológico con estos asuntos que tienen que ver con la salud de nuestro pueblo y además con sentimientos de la gente, emociones, entonces están empeñados en crear alarmas, en dar ese tipo de noticias falsas”.

“Decir que México es primer lugar de letalidad en América Latina es una falsedad y nada más lo único que recomendaría es que con datos de la OMS se revisara cuántas defunciones han habido en países de América Latina y cuál es la población de cada uno de los países de América Latina, es una fórmula relativamente sencilla”.

El Presidente agregó que la nota no tiene apego a la verdad y que el enojo de REFORMA es porque le molesta la transformación.

“Ojalá y cambien de parecer porque la verdad es diario, un día sí y el otro también con esas notas, sin apego a la verdad y todo es por su enojo, porque les molesta la transformación, quisieran mantener el mismo régimen de corrupción, injusticias, privilegios, pero se debe de entender que estamos aquí porque así lo decidió la mayoría de los mexicanos y estamos llevando a cabo una transformación que se anunció desde la campaña, dijimos se acaba la corrupción, se destierra la corrupción, se acaban los privilegios y todos a portarnos bien”, indicó.

“No quiero estar señalando siempre al Universal y al REFORMA, ojalá y los convoco a que depongan esa actitud porque si no sí me veo obligado, no es que les tenga yo mala fe o los vea con malos ojos, no tengo enemigos ni quiero tenerlos pero como Presidente de México tengo la obligación de informarle al pueblo, existe el derecho del pueblo a la información, entonces si yo dejo pasar una noticia falsa y luego otra y otra, pues es vivir en la confusión, en un mundo enrarecido, esto no es bueno, ya de por si es fuerte lo que sucede cuando hay una pandemia como esta, los miedos, los temores que se producen para estar alentando más miedos, más temores, además mintiendo, ojalá haya un cambio de actitud”.

Antes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que en México se está sobreestimando la mortalidad y que en el País no se cuentan los casos leves de la enfermedad.

“Estamos sobreestimando la mortalidad en México, cosa de lo que estamos conscientes”, aseguró.