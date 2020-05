México es el país con más muertes por coronavirus en América Latina

Así lo destaca un informe de la Universidad Johns Hopkins, con sede en Washington

MÉXICO – A casi tres meses de haber reportado el primer caso de coronavirus, México se ha convertido en el noveno país de América Latina con más muertes por coronavirus, al reportar 7,633 defunciones, de acuerdo a un reporte de la Universidad Johns Hopkins, con sede en Washington.

El informe destaca a la vez que México es el país con mayor tasa de letalidad por COVID-19 en América Latina, región considerada ya como epicentro de la pandemia.

Si se considera la tasa de letalidad, es decir, las muertes por coronavirus respecto de los casos confirmados con la enfermedad, con una tasa de 10.7 por ciento, México reporta la mayor proporción en la región.

Incluso mayor que Brasil que si bien tiene el mayor número de decesos, es decir 22,666 y registra un alto número de contagios: 363, 211; esto resulta en una tasa de letalidad de 6.2 por ciento, según la Universidad Johns Hopkins.

En México hasta ayer había 71,105 casos de COVID-19 confirmados y 7, 633 decesos registrados.

Perú, con un 40 por ciento más de contagios que México y un total de 3, 500 defunciones, tiene una tasa de letalidad de 2.9 por ciento.

Para Miguel Betancourt, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, la alta tasa de letalidad que reporta México puede deberse a que no se conoce con certeza el número de enfermos confirmados.

“Seguramente (el número de enfermos confirmados) es mayor y, por lo tanto, la letalidad sería menor”, señaló en entrevista.

Explicó que en general, la medición de la mortalidad es más confiable que la de la morbilidad, es decir, la cifra de enfermos o número de casos.

“En realidad no sabemos cuántos casos hay entre los que no presentan síntomas y los que presentan síntomas, pero no se les toma muestra, etcétera. En cambio las defunciones son más fáciles de contar”, detalló.

La Organización Mundial de la Salud ubicó el pasado sábado 23 a América Latina como el epicentro de la pandemia de COVID-19 por la acelerada expansión de casos. Brasil está en el ojo de la organización con sus más de 22 mil muertos.

Si se considera la tasa de mortalidad, es decir, el número de defunciones por cada 100,000 habitantes, Ecuador, con 18.19, Brasil 10.82 y Perú con 10.80 encabezan la carga.

En este indicador México sería cuarto en ese orden con 5.86.

Para Felicia Knaul, directora del Instituto de las Américas de la Universidad de Miami, México no es líder en América Latina en aplicación de políticas públicas de distanciamiento social contra la epidemia de Covid-19.

“Más bien está por debajo de la lista en cuanto a desempeño en la región, lo cual es muy preocupante”, advirtió ayer en conferencia de prensa virtual.

Apuntó que, de acuerdo con el Índice de Política Pública, desarrollado por un consorcio de académicos e investigadores de distintas universidades, México destaca por estar por debajo en el tema de movilidad y en el número de pruebas de detección de COVID-19.