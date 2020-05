Anuncian autocinema deportivo en el estadio de los Dolphins de Miami

Los Dolphins de Miami, anunció este martes que planea convertir su casa, el Hard Rock Stadium, en autocinema, como una opción de entretenimiento alterno en el marco de las nuevas recomendaciones de distanciamiento social que le permita a los aficionados conservar un vínculo seguro con el inmueble.

Según el sitio web de los Dolphins, “el destino de entretenimiento global ahora contará con un teatro al aire libre y con autocine” dentro del Hard Rock Stadium, que acomodará hasta 230 automóviles en su enclave de Miami Garden.

We are excited to announce an open-air and drive-in theater that will showcase classic @MiamiDolphins content, classic films, host commencement ceremonies and more.

These experiences will stay in accordance with social distance policies.

Learn More > https://t.co/t74rrtp2La pic.twitter.com/goYvQ0KXKq

— Hard Rock Stadium (@HardRockStadium) May 26, 2020